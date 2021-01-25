شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «موعد أسنانك لا تحرم غيرك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت إدارة طب الأسنان، التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مبادرة «موعد أسنانك لا تحرم غيرك» في أحد المجمعات التجارية؛ للتوعية بضرورة الالتزام بمواعيد الأسنان والحرص على إلغائها في حال عدم التمكن من الحضور ليستفيد منها مراجعون آخرون.

كان التجمع الصحي الأول قد نشر مقطع فيديو بـ«لغة الإشارة»، عبر حسابه في «تويتر»؛ للتعريف برحلة أخذ لقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وذلك في مركز لقاحات كورونا بالمنطقة الشرقية بمعارض الظهران «إكسبو».

وكانت المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس «كورونا» المستجد، استهدفت الذين تجاوزوا سن الـ 65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى.