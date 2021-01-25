شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطتي وقود و«مغسلة سيارات» وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، محطتين للوقود، ومغسلة للسيارات، جزئيًا؛ لمخالفتهم الاشتراطات والمعايير الفنية للتطوير، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي المحطات، ضمن تأهيل وتطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وتكثف بلدية وسط الدمام، جولاتها؛ لمتابعة أعمال تطوير وتحسين المحطات وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة ضمن برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

من جانب آخر، كانت البلدية قد باشرت 3813 بلاغًا لمخالفات تم استقبالها عبر منصة البلاغات التفاعلية «940»، خلال عام 2020م، وتمت معالجة 505 بلاغات تتعلق بالنظافة العامة، وإزالة الأنقاض ومخالفات البناء، فيما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالإصحاح البيئي والمنشآت الغذائية 1816 بلاغًا، تمت معالجتها، إضافةً إلى مباشرة 1007 بلاغات تتعلق بمخالفات الأسواق والمنشآت التجارية والباعة الجائلين.

وباشرت البلدية 137 بلاغًا للمباني الآيلة للسقوط، والوقوف على 95 بلاغًا للمساكن الخاصة بالعمال، فيما تمت معالجة 253 بلاغًا للوحات الإعلانية المخالفة، وصيانة الحدائق العامة، والمتنزهات.