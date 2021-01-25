شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن «موسكبيديا» أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد بحضور كل من مؤسس الجائزة الشيخ عبداللطيف الفوزان، ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد عبدالله الفوزان، والأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد د. مشاري النعيم، ومدير شركة نساج م. هشام الشعوان.

وتتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام رئيسية، «موسكبيديا»، وهي موسوعة البيانات المعمارية في كافة أنحاء العالم وتحتوي على كافة المعلومات والمخططات المعمارية والصور والأشكال للمساجد، و«أسفار» والتي تعتبر قاعدة البيانات للكتب والمراجع والأبحاث والمواد المرئية والمسموعة الخاصة بعمارة المساجد، و«منابر» وهي قاعدة البيانات الخاصة بكافة المعماريين والباحثين وأرباب المهن العاملين في عمارة المساجد المعمارية.

وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد على المساهمات في رفعة بيوت الله، مبينًا أن هذه المبادرة سوف تساهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المسجد مشيدًا بالموسوعة؛ كونها ستكون مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بتصاميم وعمارة المساجد على مستوى العالم.

يذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد انطلقت في عام 2011 وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة تُعنى بعمارة المساجد في أنحاء العالم.