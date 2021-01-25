شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل «غير الفعالة».. «بلدي القطيف» يعتمد تشكيل 4 لجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد المجلس البلدي بمحافظة القطيف تشكيل لجانه بالتصويت على عادته السنوية، وتم اعتماد أربع لجان مختلفة بما يتلاءم مع حاجة المجلس للفترة القادمة.

واعتمد المجلس، في جلسته الستين، برئاسة رئيس المجلس م. شفيق آل سيف، وبحضور الأعضاء، 4 لجان، والاستغناء عن أخرى، وقد اعتمدت اللجنة الفنية برئاسة م. محمد ناصر، ولجنة التطوير التنظيمي والإستراتيجي برئاسة م. عباس الشماسي، ولجنة التخطيط والتنمية السياحية برئاسة م. عباس الزاير، ولجنة الخدمات البلدية برئاسة فاضل الدهان، وعدم التجديد للجان أخرى لعدم فاعليتها.

وأكد رئيس المجلس م. شفيق آل سيف، ضرورة مشاركة جميع الأعضاء وتقديم الأفكار والمقترحات اللازمة لتطوير الأعمال فيها، واطلع الأعضاء في الموضوع الثاني على الميزانية المعتمدة للبلدية للعام 1442هـ - 1443هـ، وتم الاتفاق على أن تتم المتابعة مع أمانة المنطقة الشرقية للمشاريع الجديدة.

وناقشوا في الموضوع الثالث ما قدّمه عضو المجلس بدر القحطاني بمقترح إنشاء قرية شعبية بمحافظة القطيف تشمل جميع الأنشطة التجارية، واتفق الأعضاء على تنسيق بين رئيس المجلس والعضو بدر القحطاني لبحث الخيارات المتاحة، والرفع بذلك للبلدية.

واطلع أعضاء المجلس على العرض المقدّم من عضو المجلس عدنان السادة بشأن مقترح تطوير المجرى الواقع غرب شارع الزبير بن العوام في مدينة صفوى؛ ليكون موقع جذب سياحيًا واستثماريًا، واتفق الأعضاء على القيام بالتنسيق مع البلدية لزيارة الموقع ميدانيًا ومعرفة مصدر المياه الدائم.