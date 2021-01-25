وزير التجارة: صندوق الاستثمارات حقق مستهدفاته باستحداث 331 ألف وظيفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن صندوق الاستثمارات العامة حقق مستهدفاته بمضاعفة أصوله لـ1.5 تريليون ريال، وتحفيز 10 قطاعات جديدة مستحدثًا 331 ألف وظيفة.

وأضاف القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يأتي اعتماد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإستراتيجية الصندوق يوم أمس لترسيخ مكانته عالميًّا.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.