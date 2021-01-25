الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

صندوق الاستثمارات العامة يضع عددًا من المؤشرات لقياس وتتبع الأثر الذي يحققه

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد صندوق الاستثمارات العامة، أنه وضع في إستراتيجيته الجديدة عددًا من المؤشرات لقياس وتتبع الأثر الذي يحققه.

وأكد الصندوق في تغريدة له عبر تويتر، أن هذه المؤشرات تعكس أولوياته المستمدة من رؤية 2030 والمرتبطة بالأهداف الإستراتيجية.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

ضح استثمارات:

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًّا وإستراتيجيًّا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

أهداف الصندوق:

وقال ولي العهد: إن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، كما أنه تمكن من الوصول لمستهدفات إستراتيجية مهمة.

