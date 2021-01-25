شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 60 عقاراً بـ «مدائن الفهد».. وأسوار بـ «أم حبلين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أزالت أمانة محافظة جدة، أمس، 60 عقارًا تتضمن مباني آيلة للسقوط، ومحلات وورشا مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي، ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام.

وأوضحت الأمانة أن الإزالة تأتي بعد رصد الكثير من المخالفات داخل الحي، إلى جانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، فيما جرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه.

في الإطار ذاته، أزالت بلدية بريمان بأمانة جدة عدداً من الأسوار بحي «أم حبلين» أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ٢٤١.١٦ مترا مربعا. وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن أعمال الإزالة شملت أسوارا من «البلك» بمساحة 119.98 مترا مربعا ومخالفات قدرت مساحتها بـ١٢١.١٨ مترا مربعا، احتوت غرفاً أقيمت بطرق مخالفة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.