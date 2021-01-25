شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن مبادرات التقنية لمعهد وكلية المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس (الأحد)، عددا من المبادرات لمعهد وكلية المسجد الحرام، تمثلت في؛ تطبيق معهد الحرم المكي الشريف، جائزة أفضل تفاعل على منصة المعهد، مسابقة بادر التقنية، المحتوى الإعلامي الرقمي، تطوير المهارات الرقمية، الوقاية الرقمية، والتعليم الإلكتروني، ضمن مشاركات الرئاسة في برامج ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

