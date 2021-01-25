شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: تعزيز حماية المستهلك يحسّن الاستثمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية الدور الفعال لفرع وزارة التجارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، مثمناً دعم وحرص القيادة الرشيدة على كل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته، مشيداً بحصول وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية.

واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري، تقريراً عن إنجازات وأعمال الفرع للعام 2020، متضمناً الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.

واستمع لشرح عما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا «كوفيد 19».