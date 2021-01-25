القبض على مواطنين للاشتباه بهما في حادثة فتاة الخرج

قبضت شرطة الرياض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة فتاة في الخرج. وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ بلاغًا من مواطنة عن تغيب ابنتها (26 عامًا)، وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفونًا بمنطقة صحراوية تبعد مسافة (10 كلم) عن المحافظة، وتم القبض على المشتبه بهم، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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