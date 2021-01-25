السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 171,844 إصابة مؤكدة و 3,414 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 171,844 إصابة مؤكدة و 3,414 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 24,876,261 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 416,010 حالة وفاة.

انتهى //

23:33ت م

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واشنطن 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 171,844 إصابة مؤكدة و 3,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 24,876,261 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 416,010 حالة وفاة.انتهى //23:33ت م0159

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