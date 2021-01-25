السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442 هـ بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها ( 26 عامًا )، وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة ( 10 كلم ) عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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23:00ت م

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