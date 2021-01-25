السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا لـ18 تخصصًا



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 الموافق 24 يناير 2021 واس.

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، فتح بوابة القبول للتقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية) لمرحلة الماجستير للعام الجامعي 1443هـ، وذلك من اليوم حتى الخميس 11 فبراير 2021، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا.

وتشتمل برامج الماجستير على (18) تخصصًا مقدمة من (10) كليات، تتمثل في ماجستير العلوم في علوم التمريض (تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة) من كلية التمريض، وماجستير العلوم في علم النفس الإكلينيكي من كلية الصحة وعلوم التأهيل، وماجستير العلوم في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والأعمال، وماجستير العلوم في علوم الحوسبة من كلية علوم الحاسب والمعلومات، وماجستير العلوم في الأحياء من كلية العلوم.

وتُقدم كلية الآداب برنامج الماجستير في الدراسات الإسلامية في عددٍ من التخصصات الدقيقة: (التفسير وعلوم القرآن، العقيدة، السنة النبوية وعلومها، الفقه، أصول الفقه)، وبرنامج ماجستير الآداب فرع اللغة العربية في مسار اللسانيات: (اللغة والنحو)، ومسار الأدب والبلاغة، ومسار النقد، ومسار اللسانيات الحاسوبية. كما تُقدم كلية التربية برنامجي ماجستير التربية في إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية، والقيادة التربوية، والدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني. بينما تطرح كلية اللغات الماجستير في الترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، والترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية وبالعكس، إضافةً إلى الماجستير في تصميم الأزياء والنسيج من كلية التصاميم والفنون، وماجستير الآداب في دراسات المرأة المتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: (مسار الموارد البشرية، ومسار الدراسات الاجتماعية) الذي يُعد برنامجًا مشتركًا بين كلية الإدارة والأعمال وكلية الخدمة الاجتماعية وكلية القانون وكلية الآداب وكلية التربية.

يُشار إلى أنّ الجامعة مستمرة في استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بما يتوافق مع شروط الالتحاق في كل كلية حتى تاريخ 11 فبراير 2021 عبر الرابط التالي: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx.

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22:19ت م

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