السعودية اليوم / إيطاليا تُسجل 11629 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ميلانو 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 11629 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد لتتجاوز 2,459,000 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 85461 حالةً.

// انتهى //

21:43ت م

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ميلانو 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 11629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 299 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد لتتجاوز 2,459,000 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 85461 حالةً.// انتهى //21:43ت م0148

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