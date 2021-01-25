السعودية اليوم / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة خامسة وأخيرة

الرياض 11 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس
صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها :
الرقم : أ / 322
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان " .
ثانياً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي :
1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
21:33ت م
0141
عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة أولى
الرقم : أ / 323
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، ورقم ( أ / 322 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
21:34ت م
0142
عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة ثانية
الرقم : أ / 324
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
21:35ت م
0143
عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة ثالثة
الرقم : أ / 325
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 534 ) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
ثانياً : يُعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
21:37ت م
0144
عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة رابعة
الرقم : أ / 326
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
21:39ت م
0145
عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة خامسة وأخيرة
الرقم : أ / 327
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.
ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// انتهى //
21:40ت م
0146
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