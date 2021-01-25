السعودية اليوم / الجزائر تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 227 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2863 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 190 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71945 حالةً.

//انتهى//

21:15ت م

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الجزائر 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105596 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2863 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 190 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71945 حالةً.//انتهى//21:15ت م0139

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