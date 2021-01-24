أمر ملكي سعودي بتعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، نص الأمر على "تعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير".

كما نص الأمر على "إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافق مجلس الوزراء السعودي على تغيير اسم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي.

ويحظى فهد المبارك الرئيس الجديد للبنك المركزي السعودي، بسيرة ذاتية مشرفة، حيث تقلد العديد من المناصب، وتولى منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، و"الشربا" السعودي أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة العشرين.

وخلال الفترة من 2011 وحتى 2016 تقلد فهد المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي عام 2005 تقلد منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية تداول خلال الفترة بين 2003 و2011.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار سياسة المصرفية المفتوحة.

وقال البنك المركزي السعودي إنه في حال تطبيق سياسة المصرفية المفتوحة فإنه سيمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية "واس"، فإنه سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخِدْمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة.