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توقعات بطقس مستقر اليوم مع ضباب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

توقعات بطقس مستقر اليوم مع ضباب

سماء غائمة على بعض المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

طقس مستقر: 

وتوقع مركز الأرصاد أن يشهد طقس يوم غد حالةً من الاستقرار على معظم مناطق المملكة، مع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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