الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

توقعات بطقس مستقر اليوم مع ضباب

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

طقس مستقر:

وتوقع مركز الأرصاد أن يشهد طقس يوم غد حالةً من الاستقرار على معظم مناطق المملكة، مع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



