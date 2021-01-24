سليمان اليحيى أحدث نقلة في الجوازات فنال ثقة الملك سلمان بترقيته لفريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.

ويعتبر الفريق اليحيى من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وأحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائدًا لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

تكريم المخلصين:

وعلق المستشار الأمني سعود المصيبيح على ترقية الفريق اليحيى بالقول: يسعد متابعات الخليج 365 بما تقوم به القيادة بتكريم المخلصين ومكافئة الصادقين وترقية الوطنيين، ومنهم معالي الفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، فمنذ أن عرفته زميلًا في وزارة الداخلية والمسؤوليات التي تقلدها فإنه الجاد العملي الميداني المتواضع المتعاون المخلص. وفقه الله وأعانه ومليون مبارك.

أما عبدالرحمن بن يحيى فعلق بالقول: يستاهل الفريق اليحيى وعقبال المناصب العليا، لكل مجتهد نصيب.

وقال بدر القريني: أبارك لمعالي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة (فريق) وأسأل الله لكم التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

أما المستشار عبدالله الدوسري فغرد بالقول: نبارك لمعالي الفريق سليمان اليحيى الثقة الملكية بترقية لرتبة “فريق”، سائلًا المولى أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته قال الكاتب فهد اللويحق: “أمر بملكي بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق، ألف ألف مبروك معالي الفريق سليمان، تستاهل”.

في سياق متصل، قالت هديل اليحيى: “خبر رائع صراحة لأن أبو هاني يستحق ورجل أثبت همته العالية في تحقيق تطلعات الحكومة”.

