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سليمان اليحيى أحدث نقلة في الجوازات فنال ثقة الملك سلمان بترقيته لفريق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

سليمان اليحيى أحدث نقلة في الجوازات فنال ثقة الملك سلمان بترقيته لفريق

سبق أن عمل قائدًا لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.

مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج الدبلوم ‫226976217‬ ‫‬

ويعتبر الفريق اليحيى من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وأحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائدًا لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

اللواء سليمان اليحيى يرعى حفل تخريج طلبة معهد الجوازات ‫35127839‬ ‫‬

تكريم المخلصين: 

وعلق المستشار الأمني سعود المصيبيح على ترقية الفريق اليحيى بالقول: يسعد متابعات الخليج 365 بما تقوم به القيادة بتكريم المخلصين ومكافئة الصادقين وترقية الوطنيين، ومنهم معالي الفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، فمنذ أن عرفته زميلًا في وزارة الداخلية والمسؤوليات التي تقلدها فإنه الجاد العملي الميداني المتواضع المتعاون المخلص. وفقه الله وأعانه ومليون مبارك.

أما عبدالرحمن بن يحيى فعلق بالقول: يستاهل الفريق اليحيى وعقبال المناصب العليا، لكل مجتهد نصيب.

وقال بدر القريني: أبارك لمعالي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة (فريق) وأسأل الله لكم التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

زيارة مدير الجوازات لمطار الملك عبدالعزيز ‫114688191‬ ‫‬

أما المستشار عبدالله الدوسري فغرد بالقول: نبارك لمعالي الفريق سليمان اليحيى الثقة الملكية بترقية لرتبة “فريق”، سائلًا المولى أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته قال الكاتب فهد اللويحق: “أمر بملكي بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق، ألف ألف مبروك معالي الفريق سليمان، تستاهل”.

في سياق متصل، قالت هديل اليحيى: “خبر رائع صراحة لأن أبو هاني يستحق ورجل أثبت همته العالية في تحقيق تطلعات الحكومة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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