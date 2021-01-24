الحقيل: سنواصل الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد ضم وزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”.

وقال الحقيل: “أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الغالية، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية متابعات الخليج 365 في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030”.

قطاعات مهمة:

وأوضح أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين في هذا الوطن المعطاء، مشددًا على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

مسيرة الحقيل:

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم تم تعيينه وزيرًا مكلفًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقًا” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، وقد حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999 وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة إلينوي إربانا عام 1998- 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD- لوزان- سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

ويحمل الحقيل خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي- سابقًا- من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.

