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الملك سلمان يأمر بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيين فهد المبارك
متابعات الخليج 365 - واس
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:
الرقم : أ / 325
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 534 ) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
ثانياً : يُعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود