شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن آلية توثيق الخلع والطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العدل، عن خطوات توثيق الخلع والطلاق من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وأشارت وزارة العدل، إلى آلية توثيق الخلع وذلك من خلال تباع الخطوات التالية: الدخول على بوابة منصة ناجز الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية، من اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد، اضغط على اختيار خدمة توثيق خلع، قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله.

وتضمنت الخطوات أيضا: استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية، كما حددت إجراءات توثيق وثيقة الطلاق وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية.

وشملت الإجراءات: اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد، اضغط على اختيار خدمة توثيق طلاق، قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.