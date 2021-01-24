شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يعين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر أمر ملكي اليوم الأحد بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما صدر أمر ملكي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

وتضمن نص الأمر الملكي الكريم:

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 323

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، ورقم ( أ / 322 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 324

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.