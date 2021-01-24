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أمر ملكي بترقية اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.

وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم : أ / 327

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.

ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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