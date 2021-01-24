«الموارد البشرية» توضح إجراءات خدمة الاستعلام عن موعد

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجراءات وخطوات تنفيذ خدمة الموعد الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الخدمة تتيح للعملاء حجز موعد إلكتروني لزيارة فروع الوزارة، كما تتيح لهم الاستعلام عن المواعيد الخاص بهم.

خدمة حجز موعد

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة حجز الموعد الإلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- يقوم المستخدم باختيار خدمة الموعد الإلكتروني لإجراء حجز موعد.

- يقوم المستخدم بتحديد بيانات الحجز.

- تحديد قطاع الفرع (العمل/ مكاتب الضمان الاجتماعي)

- تحديد مدينة الفرع والفرع المناسب له.

- تحديد تفاصيل الحجز (اليوم/ وفترة الموعد).

- يقوم المستخدم بإدخال (رقم الهوية/الإقامة) ورقم الجوال

- يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق (CAPTCHA) واختيار حجز.

- يُطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال أبشر

- يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق.

- يتم حجز الموعد للمستخدم وعرض رسالة الحجز ويتم إرسال رسالة SMS على بيانات الاتصال المدخلة.

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة وخطوات الاستعلام عن موعد، وذلك من خلال الآتي:

- يقوم المستخدم باختيار خدمة الموعد الإلكتروني للاستعلام عن موعد.

- يقوم المستخدم بإدخال (رقم الهوية/الإقامة) واختيار استعلام

- يُطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال أبشر

- يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق.

- يتم عرض بيانات الحجز وموقع الفرع.

- يمكن لمستخدم طلب إعادة ارسال تفاصيل الموعد من خلال اختيار إعادة ارسال رسالة الـSMS.

- يمكن للعميل (إلغاء الموعد) فقط إذا كان الموعد قائم من خلال اختيار (إلغاء).

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