«الدفاع»: يجب الالتزام بتطبيق تعليمات النسخة الثانية من دليل مواجهة كورونا

أكدت خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة «كورونا» بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أهمية تطبيق التعليمات الواردة في النسخة الثانية من الدليل الوقائي للإجراءات الاحترازية بوزارة الدفاع.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت وزارة الدفاع: قائد «خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة "كورونا" يؤكد أهمية تطبيق التعليمات والإجراءات الواردة في النسخة الثانية من الدليل الوقائي الموحد للإجراءات الاحترازية بوزارة الدفاع لمواجهة كورونا، والذي أصدرته الخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة».

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