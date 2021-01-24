«العدل» توضح إجراءات وخطوات توثيق الخلع والطلاق

أوضحت وزارة العدل إجراءات وخطوات القيام بتوثيق الخلع والطلاق من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وكشفت وزارة العدل، عبر دليل خدمات بوابة ناجز بموقعها الإلكتروني الرسمي، عن إمكانية المستفيدين من توثيق معاملاتهم في 7 خطوات بسيطة.

توثيق الخلع

وحددت وزارة العدل آلية وطريقة وإجراءات توثيق الخلع وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية.

- من اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد.

- اضغط على اختيار خدمة توثيق خلع.

- قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله.

- استلام إشعار بصدور الوثيقة.

- تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

وأشارت العدل إلى أن هذه الخدمة تتيح توثيق الخلع من خلال تعبئة النموذج المخصص واكتمال الإجراءات والمصادقة على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثيقة خلع رسمية.

توثيق الطلاق

كما حددت وزارة العدل آلية وطريقة وإجراءات توثيق وثيقة الطلاق وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية.

- من اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد.

- اضغط على اختيار خدمة توثيق طلاق.

- قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله.

- استلام إشعار بصدور الوثيقة.

- تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

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