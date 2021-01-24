بالصور.. سفير المملكة في إسلام أباد يدشّن «كسوة الشتاء» للأسر الباكستانية المحتاجة

دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة في باكستان، لعام 1442هـ.

وفي بيان عبر حسابه على «تويتر»، قال السفير: تشرفتُ وسعدتُ بتدشين مشروع «كسوة الشتاء» للأسر المحتاجة في باكستان لعام ١٤٤٢هـ، المقدمة من رابطة العالم الإسلامي.

وأشار السفير إلى أن الفعالية تمت بحضور نائب الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالرحمن الزيد، ووزير الشؤون الدينية والتسامح نور الحق قادري.

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