تقرير: تراجع أسعار الأراضي والعقارات في المدنية المنورة خلال الفترة المقبلة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، خلال العام الماضي 25 مخططًا سكنيًّا خاصًا بمساحات مختلفة، في أحياء متفرقة، مستهدفة توفير الأراضي للمواطنين في المواقع المناسبة.

وحسبما أفاد تقرير للإخبارية، فإن هذه المخططات تصل مساحتها لأكثر من 359 ألف متر مربع، وقد تم اعتماد نحو 5200 قطعة سكنية و144 قطعة صناعية تضم مرافق عامة ومساجد وحدائق، إضافة إلى المدارس والمرافق الحكومية. وقد روعيت السلامة المرورية في التخطيط.

ووفق متخصصين في قطاع العقارات، فإن هذه المخططات سوف تجعل هناك حراكًا اقتصاديًّا واطرادًا في بيع وشراء الأراضي، وفي ضوء ذلك من المنتظر أن تتراجع أسعار الأراضي بفضل الوفرة التي حققتها أمانة المدينة.

توقعات بانخفاض أسعار الأراضي بعد اعتماد #امانة_المدينة ٢٥ مخططا سكنيا في أحياء متفرقة من #المدينة_المنورة خلال العام الماضي

pic.twitter.com/t841eKrCPA — #عناوين_المدينة (@anawenmed) January 24, 2021

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