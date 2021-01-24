الحقيل: إطلاق مشروع تطوير وإدارة أصول فندقية ومجمع تجاري بالمدينة المنورة

أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، إطلاق مشروع تطوير وإدارة أصول فندقية ومجمع تجاري في أرض المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

وفي بيان عبر حسابه على «تويتر»، أضاف الوزير، أن المشروع يُعد من مشاريع مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي، ليُسهم بإذن الله في تحسين جودة الحياة في المنطقة.

ووفق «إنفوجراف» على حساب الوزير، فإن إطار المشروع يشمل «تطوير وتشغيل وصيانة مجمع تجاري، وتطوير وتشغيل وصيانة أصول فندقية».

وتبلغ مساحة أرض المشروع 3550 مترًا مربعًا، ويبعد عن الحرم بـ400 متر، فيما يُطرح المشروع على 3 مراحل، تبدأ بإبداء الرغبات، ثم التأهيل، وأخيرًا المنافسة بين المتأهلين واختيار المطور أو تحالف المطورين الفائز بتنفيذ المشروع.

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