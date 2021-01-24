2021 الإحصاء السكاني عن بعد

بعد نحو عام من إعلان الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) تعليق «مرحلة العد الفعلي» في مشروع تعداد السعودية 2020 بسبب جائحة كورونا ، تعتزم الهيئة تنفيذ مشروع يستهدف إنشاء وتطوير بوابة إلكترونية لدعم التعداد السكاني في المملكة للعام 2021.

أمن وسرية

بحسب المصادر ترغب الهيئة العامة للإحصاء بالحصول على بوابة إلكترونية بتصميم متجاوب يسمح بمشاركة الزائر وتعبئة استبيان التعداد عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة للمسح الميداني، وتمكن الهيئة من جمع البيانات ومراجعتها وغيرها من العمليات بمختلف الطرق والمنهجيات من خلاله. ويتم تنصيبها في الهيئة وليس على بيئة الخدمات السحابية للحفاظ على الأمن وسرية البيانات.

إدارة المحتوى

تستهدف الهيئة من المشروع توفير ممكنات تسمح بإدارة العمليات الإحصائية المكتبية والميدانية بكفاءة وفعالية لدعم ومساندة التعداد ومراجعة البيانات الإحصائية على موقع الهيئة العامة للإحصاء – المملكة العربية السعودية، للحصول على نظام إدارة المحتوى، الذي يشار إليه غالبًا باسم (CMS) والذي يسمح للهيئة بتطوير وتحرير وإدارة وصيانة كافة صفحات مواقع الويب الموجودة في واجهة واحدة دون الحاجة إلى معرفة تقنية متخصصة، وتمكن الهيئة من جمع البيانات ومراجعتها وغيرها من العمليات بمختلف الطرق والمنهجيات من خلال الحصول على منصة متخصصة تمتلك الهيئة رخصها.

إجراءات وقائية

يأتي ذلك بعد أقل من عام على إعلان الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) الجمعة 18 رجب 1441، الموافق 13 مارس 2020، عن تعليق «مرحلة العد الفعلي» لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 «تعداد السعودية 2020» حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق «مرحلة العد الفعلي» في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أنهت جميع المراحل التي تسبق «مرحلة العد الفعلي» وصولاً لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الموافق 11/7/1441.

مرحلة العد 2020

إعلان تعليق مرحلة العد الفعلي لمشروع التعداد

التعليق وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية

حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان