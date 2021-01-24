إحياء 20 عينا مائية

الحفاظ على الهوية
أبان الرشود، أن مشروع التطوير لهذه العيون المائية، يشتمل على تجديد الأسوار والأبواب، وحمايتها من جميع التدخلات الخارجية، موضحاً أن للمؤسسة، توجهاً للاستثمار السياحي والترفيهي في 4 عيون مائية أساسية، وهي: عين الجوهرية في بلدة البطالية، وعين أم سبعة في بلدة القرين، وعين الحقل في الهفوف، وعين الخدود في الهفوف، وإدراجها ضمن المسارات السياحية في الواحة، وإيجاد مرافق خدمية وترفيهية متنوعة.
أضاف أن المؤسسة، تدرس إعادة ضخ المياه إلى بعضها، وإيجاد أفضل الطرق التي تتناسب مع الحفاظ على الهوية التاريخية، بيد أنه أكد صعوبة توفير المياه بطريقة تعبئة الحوض في العين، بسبب التسربات المائية في التكهفات داخل الأرض، ولن تستقر المياه في وسط حوض العين.
أبرز العيون المائية
الحويرات
البحيرية
الحارة
النجم
أم خريسان
صويدرة
جواثا
التعاضيد
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