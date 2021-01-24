إعادة تأهيل غرف العزل في المنشآت الصحية

تعتزم وزارة الصحة تنفيذ مشروع يستهدف إنشاء وإعادة تأهيل غرف العزل في المنشآت الصحية. وبحسب أحدث بيانات متوافرة، توجد في مستشفيات الوزارة حاليا نحو 2200 غرفة عزل سالبة الضغط مطابقة للمواصفات، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

ووضعت «الصحة» عددا من الشروط الواجب توافرها في غرف العزل، أبرزها أن يتم توفير غرفة نوم خاصة للشخص المشتبه بإصابته بالمرض المعدي، وأن تتوافر في الغرفة الخدمات الأساسية ووسائل الاتصال، مع توفير كادر من المختصين، للعناية بالأشخاص في الحجر، وتقديم التوعية الصحية عن طرق انتقال المرض وأعراض الإصابة للأشخاص المشتبه بإصابتهم.

اشتراطات في الأماكن المخصص للعزل

يجب أن يحتوي مقر الحجر على دورة مياه خاصة تعمل جميع مرافقها على أكمل وجه.

توفير غرفة نوم خاصة للشخص المشتبه بإصابته بالمرض المعدي.

أن تتوافر في الغرفة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه الساخنة ووسائل الاتصال والتكييف، وتعمل بكفاءة.

توفير المتطلبات الأساسية مثل الغذاء والماء.

وجود كادر من المختصين، للعناية بالأشخاص في الحجر.

توفير وسائل الحماية الشخصية والمطهرات والمستلزمات الخاصة بالنفايات الطبية.

يفضل وجود وسائل الترفيه مثل الإنترنت والتلفزيون.

توفير وسائل التوعية الصحية عن المرض.

تقديم التوعية الصحية عن طرق انتقال المرض وأعراض الإصابة وطرق الوقاية للأشخاص المشتبه بإصابتهم.

على المنشأة إغلاق جميع الصالات الرياضية والترفيهية، بما فيها أماكن السباحة، بالإضافة إلى صالات وقاعات وغرف الاجتماعات فيها.

متابعة ومراقبة جميع مرافق المنشأة، وفي حال مخالفة المحجور عليهم أو العاملين داخل المنشأة فيتم إبلاغ الجهات المختصة فورا بذلك.