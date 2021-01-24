اختتمت مؤخرا المبادرة التطوعية التي استضافتها جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية ونفذها 27 طالبا وطالبة من جامعة الفيصل بالرياض، وبلغ عدد الساعات التطوعية بالمبادرة التي استمرت لمدة أسبوع 2160 ساعة تطوعية، وتضمنت المشاركة في ترميم منزلي أسرتين من الأسر المستفيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «ترميم» المهندس حمد الخالدي أن الفريق التطوعي لديه خبرات سابقة في ترميم المنازل، وهو ما انعكس على جودة الأعمال، وتم في نهاية مبادرة التطوع الاحتفال بإتمام الفرصة التطوعية وتسليم الفريق شهادات ساعات العمل.