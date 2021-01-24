50 ريالا لحجز العمرة

حدد أحد منفذون لحجوزات تطبيق اعتمرنا بطريقة غير رسمية ونظامية مبلغ 50 ريالا للفرد الواحد و30 ريالا لكل فرد للعائلة المكونة من أكثر من شخصين، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتنفيذ الحجز وإصدار التصاريح وإرسالها عبر الجوال فور اكتمال جميع البيانات.

تحديد الموعد

أوضح أحد منفذي الخدمة لـ«دوت الخليج» بأن الإجراء يتم بالدخول على مدار الساعة والدقيقة لتطبيق اعتمرنا، وفي حال فتح العمرة فإنه يتم تنفيذ الطلبات بشكل عاجل بعد استيفاء جميع الطلبات من العميل، والمكونة من السجل المدني وتاريخ الميلاد، ويتم تحديد الموعد المتفق عليه من العميل وإصدار التصاريح وإرسالها عبر الجوال، على أن يقوم بتحويل أجور الأتعاب والمتابعة للحساب البنكي.

مساءلة وعقوبة

أوضح أخصائي الأمن السيبراني محمد الرفاعي لـ«دوت الخليج» أن جميع بيانات الفرد هي تحت مسؤوليته، ويجب عدم الإفصاح عنها لأي جهة أو شخص، وذلك من أجل تنفيذ الخدمات الخاصة به والتي يستطع كل شخص إجراءها بنفسه، منوها بأن المعلومات عبر توكلنا خاصة، وبها بيانات متكاملة، ولا يحق للفرد الإفصاح عنها، وفي حال وجود مخالفة فإنه سيتعرض للمساءلة والعقوبة، كون أن النظام والجهات الحكومية دائما ما تحذر من الإفصاح عن مثل هذه المعلومات، لمنع أي اختراقات نتيجة إفشاء المعلومات لأشخاص وجهات مجهولة.