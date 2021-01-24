تحديد الموعد
أوضح أحد منفذي الخدمة لـ«دوت الخليج» بأن الإجراء يتم بالدخول على مدار الساعة والدقيقة لتطبيق اعتمرنا، وفي حال فتح العمرة فإنه يتم تنفيذ الطلبات بشكل عاجل بعد استيفاء جميع الطلبات من العميل، والمكونة من السجل المدني وتاريخ الميلاد، ويتم تحديد الموعد المتفق عليه من العميل وإصدار التصاريح وإرسالها عبر الجوال، على أن يقوم بتحويل أجور الأتعاب والمتابعة للحساب البنكي.
مساءلة وعقوبة
أوضح أخصائي الأمن السيبراني محمد الرفاعي لـ«دوت الخليج» أن جميع بيانات الفرد هي تحت مسؤوليته، ويجب عدم الإفصاح عنها لأي جهة أو شخص، وذلك من أجل تنفيذ الخدمات الخاصة به والتي يستطع كل شخص إجراءها بنفسه، منوها بأن المعلومات عبر توكلنا خاصة، وبها بيانات متكاملة، ولا يحق للفرد الإفصاح عنها، وفي حال وجود مخالفة فإنه سيتعرض للمساءلة والعقوبة، كون أن النظام والجهات الحكومية دائما ما تحذر من الإفصاح عن مثل هذه المعلومات، لمنع أي اختراقات نتيجة إفشاء المعلومات لأشخاص وجهات مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 ريالا لحجز العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.