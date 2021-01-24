دمج الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومحافظ جديد لساما

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرا ملكيا ينص على ضم وزارة الإسكان إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما نصت الأوامر الملكية على تعيين ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأصدر خادم الحرمين أيضا أمرا بإعفاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، من منصبه وتعيينه محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وصدر أمر آخر بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

واختتمت الأوامر الملكية بأمر ينص على ترقية مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى إلى رتبة فريق.