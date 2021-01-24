السعودية | “شتاء السعودية” يصنع ذكريات المرح مع سياحة “الزهور والحدائق” في ينبع

صناعة أجواء المرح والاستمتاع للعائلة والأصدقاء والأفراد تُعد أحد الروافد المهمة التي ركزت عليها الهيئة السعودية للسياحة عند إطلاق موسمها “شتاء السعودية” في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، ومن بين هذه التجارب الباعثة على هذين المحورين (سياحة الزهور والحدائق)، حيث تمثل خريطة تفاعلية سياحية تحمل الكثير من الذكريات التي لا تُنسى.

وإذا ما ذُكرت “يُنبع” بمدنها الثلاث (البحر والنخيل والصناعية) فيجب أن يقترن ذلك بحدائقها وزهورها، وهي مبعث للراحة والاستمتاع والمرح والاستجمام، وفرصة لقضاء لحظات من السعادة مع الأحبة وأفراد العائلة وأطفالهم في مواقع متعددة من الحدائق، وهي فرصة لتتعلم الأسرة تصميم وتنسيق الحدائق المنزلية.

ومن الحدائق التي يمكن جدولتها مع الباقات السياحية المتوفرة في موقع وتطبيق “روح السعودية” حديقة الفيروز العائلية التي تأسست منذ أكثر من عشر سنوات تقريبًا، والواقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر بمدينة ينبع الصناعية، وهي إحدى أجمل الحدائق، وتتميز بمساحتها الشاسعة التي تبلغ نحو 17 ألف متر مربع، ومحاطة بالأشجار والنباتات من كل جانب. ومن العناصر المهمة لها احتواؤها على مناطق تنزّه تُلائم رغبات جميع أفراد العائلة، وألعاب للأطفال، ومسار للجري والمشي، وأماكن للجلوس، والكثير من المطاعم والمقاهي التي تلبي احتياجات روّادها.

وفي نوفمبر 2017 افتُتحت حديقة أشجار النيم الرياضية في ينبع الصناعية على مساحة 21 ألف متر مربع، تحتضن 1106 من الأشجار، ومسارا للدراجات الهوائية بطول 2200 متر ذهاباً وإياباً، وممشى رياضيا بطول 2500 متر بأرضية مريحة مخصصة لرياضة المشي، ومن الحدائق الشهيرة التي تتميز بها “ينبع البحر” حديقة “سابك” الواقعة على امتداد الكورنيش الشمالي، وتشمل مسطحات خضراء، ومقاعد مريحة للجلوس، وممرات مضاءة، وألعاباً متعددة للأطفال, وهناك حديقة “سامرف” التي دُشنت في مارس 2014، وأهم ما تتضمنه ركن خاص من الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن الحدائق التي ينصح المرشدون والمشغلون السياحيون بزيارتها حديقة “الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان الرياضية” الواقعة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع الملك فيصل بمدينة ينبع الصناعية، وتحتوي على مسار للمشي أو الركض بطول 2500 متر وعرض ستة أمتار، وتمتد على مساحة مزروعة تُقدر بـ 300 ألف متر مربع، وملعب لكرة القدم، وممر خاص للدراجات الهوائية بطول 2500 متر، ودورات مياه مخصصة للرجال والنساء.

وتأسست ضمن مواصفات ومعايير الحدائق الرياضية العالمية، وتم تزويدها بأجهزة متعددة للياقة البدنية، إضافة إلى مناطق خاصة لألعاب الأطفال، وعدد من الكافيهات، ومصلى، وموقع خاص للعبة الشطرنج.

وللاستمتاع بمزيد من “سياحة الحدائق والزهور” في ينبع عليك زيارة حدائق “الحزام الأخضر، والعزيزية، والمرسى الرياضية والصبح، وشاطئ الشباب”، وتنفيذ عدد من التجارب السياحية لصناعة “ذكريات لا تنسى”، ومن المهم الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم “الشتاء حولك” في أكثر من 17 وجهة حول المملكة، لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.