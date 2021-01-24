صور محمد بن سلمان خلال اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة استحدث 331 ألف وظيفة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.

أهداف الصندوق:

وقال ولي العهد: إن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، كما أنه تمكن من الوصول لمستهدفات إستراتيجية مهمة.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

ضح استثمارات:

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعًا حيويًّا وإستراتيجيًّا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.



