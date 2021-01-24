الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد السعودي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد السعودي.

جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد خلال اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة من 2021 حتى 2025.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: أنه أطلقنا العديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية في السعودية، أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، موضحًا أن الصندوق ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال.

وتابع ولي العهد: أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد السعودي.

