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محمد بن سلمان يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

محمد بن سلمان يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

أصول الصندوق ستتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة من 2021 حتى 2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، موضحًا أن الصندوق ضاعف أصوله إلى 1,5 تريليون ريال.

وتابع ولي العهد: أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد السعودي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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