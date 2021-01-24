- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24
محمد بن سلمان يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025
أصول الصندوق ستتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة من 2021 حتى 2025.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، موضحًا أن الصندوق ضاعف أصوله إلى 1,5 تريليون ريال.
وتابع ولي العهد: أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد السعودي.