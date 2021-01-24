الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

محمد بن سلمان يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة من 2021 حتى 2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، موضحًا أن الصندوق ضاعف أصوله إلى 1,5 تريليون ريال.

وتابع ولي العهد: أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد السعودي.



