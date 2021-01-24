الحرس الوطني تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 341 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها، والمعلن عنها في 12/ 05/ 1442هـ، عبر موقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18/ 6/ 1442هـ من الساعة (8:45) صباحًا حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

شروط إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية:

وأوضح الحرس الوطني أن شروط إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية كما يلي:

1- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2- إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية.

3- الالتزام بموعد المقابلة المحدد، وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولًا عن الرغبة في الترشيح.

4- إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

5- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6- إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

7- إحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وُجدت.

8- إحضار 3 صور حديثة وملونة مقاس 4*6.

تفاصيل إعلان الحرس الوطني:

وأكدت وزارة الحرس الوطني أنه في حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط من المتقدمين على نفس الوظيفة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي: هنا.



