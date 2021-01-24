البلدية تغلق 28 منشأة غذائية مخالفة في مكة المكرمة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - واس

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واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المحال التجارية للتحقق من الممارسات الصحية، والتأكُّد من استيفاء الاشتراطات الفنيّة.

إغلاق 8 محلات:

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 8 محال لقطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة العمرة، وذلك للعمل دون تراخيص وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

تغريم 31 منشأة:

كما كشف رئيس بلدية العمرة عن زيارة 227 منشأة غذائية ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى إغلاق 28 منشأة غذائية مخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 31 منشأة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 27 كيلوجراماً و8 لترات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد أن البلدية خلال هذه المدة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

