ورشة تناقش دور مركز دراسات وأبحاث زمزم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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عقدت هيئة المساحة الجيولوجية ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم في المحافظة على مياه زمزم من حيث النوعية والكمية، إذ تأتي هذه الورشة ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشكلة من عدة جهات بأوامر سامية كريمة لمتابعة التوصيات المتعلقة بالمحافظة على مياه زمزم المباركة.

تحقيق استدامة مصادر المياه:

واشتملت الورشة على إبراز دور المركز حيال تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة من خلال محاور عدة تركزت حول دور المركز في متابعة المشاريع التطويرية؛ لضمان توافقها مع النظام الهيدروجيولوجي لحوض وادي إبراهيم، وأيضًا عدم تأثيرها على مسارات مياه زمزم.

شبكات مراقبة للمياه الجوفية:

وتم خلال الورشة استعراض الإمكانيات المتوفرة لدى المركز من محطات مناخية وشبكات مراقبة للمياه الجوفية، وكذلك توضيح أهم مخرجات نظام الإدارة البيئية لحوض وادي إبراهيم، إضافة إلى نتائج عددٍ من الدراسات والمشاريع التي عمل عليها المركز مؤخرًا.