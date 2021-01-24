الصحة: تزايد حالات كورونا يدعو إلى اليقظة.. وحضور المناسبات دون قيود أمر مرفوض

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول المستجدات أن الصحة رصدت ارتفاعا في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا «تجاوزنا مراحل خطيرة للفيروس ويجب التمسك بالإجراءات الوقائية».وبين أن ارتفاع الإصابات بالفيروس تحت السيطرة، خاصة وأن منحنى الإصابات في المملكة ما يزال متدنيا، ولكن ينبغي الاحتياط، فالفيروس ما زال موجودا ونشطا.
وقال «إن ارتفاع الإصابات بسبب المناسبات الاجتماعية دون تقيد أمر مرفوض وغير مقبول»، لافتا إلى أن المجتمع بحاجة للمناعة حتى نتجاوز الجائحة.
وأضاف «إن المناعة لا تتكون بشكل مباشر بعد أخذ اللقاح، والجسم يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لحصوله على المناعة بعد الجرعة الثانية»، مؤكدا أن كافة الخدمات الصحية متوفرة للجميع.
ونوه العبدالعالي إلى أن أفضل وسيلة لعدم انتقال العدوى هي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدراسات لا زالت مستمرة حول إمكانية أخذ المرأة الحامل لقاح كورونا.
من جانبه أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن تطبيق الأنظمة يحتم فرضها على الجميع سواء كانوا مشاهير أم غيرهم، وعلى كل شخص الابتعاد عن أماكن التجمعات، والجميع مطالبون بالالتزام بالإجراءات الوقائية.
وشدد على أن رجال الأمن موجودون لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن التجمعات العائلية تستوجب فرض مخالفة فورية، وأن ضبط مخالفات الإجراءات الوقائية سواسية على الرجال والنساء.
- إجمالي الحالات 366,371
- النشطة 2080
- المتعافون 357,939
- الوفيات 6352
الحالات بحسب المناطق:
- الرياض 82
- مكة المكرمة 34
- الشرقية 29
- الحدود الشمالية 11
- الباحة 6
- عسير 6
- نجران 5
- القصيم 4
- المدينة المنورة 3
- حائل 3
- تبوك 2
- جازان 1
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