شكرا لقرائتكم خبر رصد 23 مخالفة للتدابير الصحية بمراكز وأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 1798 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن تحرير 29 مخالفة، منها 23 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و6 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وكان من بينها 7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، تلقت الأمانة 13 بلاغا لوجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وعملت الأمانة على تعقيم وتطهير 2071 موقعا بالمنطقة، باستخدام 386,543 لترا من المعقمات والمطهرات بمشاركة 469 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 22,161 طنا من النفايات، وأزالت 13,990 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 7 إلى 23 من يناير الحالي 1606 بلاغات تضمنت بلاغات للإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، الأمن والسلامة، صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الحدائق، الأسواق.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع للإبلاغ عن المخالفات عن طريق القنوات الرسمية للأمانة وعبر الاتصال بمركز البلاغات 940.