شكرا لقرائتكم خبر 7 مواقع لأحوال مكة المتنقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أمس في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 7 مواقع بالمنطقة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة تقديم خدماتها للرجال في محافظة ثول، وتستمر لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها في محافظة ميسان وفي مركز قيا، وفي مركز العمليات الأمنية (911) بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدة المتنقلة غدا خدماتها للرجال في مستشفى الملك عبدالعزيز العام بجدة ليوم واحد، بينما تقدم خدماتها الثلاثاء المقبل للنساء في مركز العمليات الأمنية (911) بمنطقة مكة المكرمة، وتستمر لمدة يومين، وفي مستشفى الملك عبدالله بجدة لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.