وزن الطفل وتركيز الدواء يحددان جرعة «الباراسيتامول»

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وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان أمس أن جرعات دواء الباراسيتامول تختلف من طفل لآخر، وذلك بناء على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، مشيرة إلى أنه لتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام (حاسبة جرعة البراسيتامول) في موقعها الالكتروني أو من خلال تطبيق (طمني) المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد»، إذ إن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنها تسمم دوائي يسبب تلفا للكبد.وبينت أن الباراسيتامول يتواجد بأشكال صيدلانية عدة منها ما يكون على شكل أقراص أو تحاميل أو شراب أو قطرات عن طريق الفم وغيرها من الأشكال، ومن أسمائه التجارية (بانادول، وفيفادول، وأدول، وتايلينول).
وتنصح الهيئة بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.
ونبهت إلى أنه عند استخدام باراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، والقطارة، والغطاء) أو المقياس الذي يحدده الصيدلي.
وشددت الهيئة على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحددة، أي إنه في حال أن الجرعة المحددة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضل أخذ 2 مل.
مراجعة الطبيب قبل استخدام باراسيتامول
- في حال كان الطفل يعاني من أمراض في الكبد
- أو كان عمره أقل من شهرين
- استمرار الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام
- ظهور أعراض حساسية كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي
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