بحث مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد أمس عن بعد ورشة العمل الخاصة بمشروع التطوير المهني القائم على المدرسة «بحث الدرس». وأوضح أن المشروع يأتي لتحسين نواتج تعلم الطلاب ليكون في مقدمة المنافسات العالمية في مختلف العلوم، ولتكون المدرسة بيئة مثالية نحو اكتساب المعرفة والمهارات. وأفاد البليهد بأن ‏بحث الدرس نشاط تطويري يمارس بشكل مستمر ويركز على المدرسة بحيث تستطيع تمهين التدريب وتوطينه في مدارس التعليم العام. وأفاد البليهد بأن ‏بحث الدرس نشاط تطويري يمارس بشكل مستمر ويركز على المدرسة بحيث تستطيع تمهين التدريب وتوطينه في مدارس التعليم العام.

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