شكرا لقرائتكم خبر لا بطالة بين حملة 4 تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2020 م قبل أيام، أظهرت تفاصيل هذه النشرة أن نسبة المتعطلين ممن سبق لهم الحصول على تدريب تبلغ 6.9 % وهي أقل بكثير من نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم الحصول على أي تدريب والبالغة %93.1 ، وشكل الذين سبق لهم التدريب على الحاسب الآلي النسبة الأعلى بين المتعطلين الذين سبق لهم التدريب بنسبة 26 % ومن ثم التدريب الإداري وبعدها التدريب الفني والمهني، في حين كان من تدربوا على اللغات أو تلقوا تدريبا ماليا الأقل تعطلا بين من سبق لهم التدريب.

وكان التدريب على نفقة المتدرب الخاصة هو الأعلى بين المتعطلين الذين سبق لهم التدريب، يليه التدريب على نفقة القطاع الحكومي.

وبحسب تقرير هيئة الإحصاء فإن الأعلى في نسب البطالة كانت بين حملة شهادات الدبلوم فأعلى في تخصصات، الدراسات الإنسانية، ومن ثم العلوم التربوية وإعداد المعلمين وبعدها الأعمال التجارية والإدارة.

في حين كانت نسب البطالة معدومة بين حملة 4 تخصصات تتمثل في خدمات الأمن، خدمات النقل، البيطرة، الزراعة، وجاءت نسب البطالة ضعيفة جدا بين حملة تخصصات حماية البيئة، العمارة والبناء والصحافة والإعلام.