لا بطالة بين حملة 4 تخصصات

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وكان التدريب على نفقة المتدرب الخاصة هو الأعلى بين المتعطلين الذين سبق لهم التدريب، يليه التدريب على نفقة القطاع الحكومي.وبحسب تقرير هيئة الإحصاء فإن الأعلى في نسب البطالة كانت بين حملة شهادات الدبلوم فأعلى في تخصصات، الدراسات الإنسانية، ومن ثم العلوم التربوية وإعداد المعلمين وبعدها الأعمال التجارية والإدارة.
في حين كانت نسب البطالة معدومة بين حملة 4 تخصصات تتمثل في خدمات الأمن، خدمات النقل، البيطرة، الزراعة، وجاءت نسب البطالة ضعيفة جدا بين حملة تخصصات حماية البيئة، العمارة والبناء والصحافة والإعلام.
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