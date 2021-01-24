شكرا لقرائتكم خبر منصة تقدم معلومات متكاملة عن مؤشرات التعليم والتدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح العيسى أن المنصة ستتاح بشكل متكامل للباحثين والدارسين والمهتمين بالتعليم والتدريب كافة، وجاء إطلاقها متزامنا مع «اليوم الدولي للتعليم»، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم خدمات متنوعة للمهتمين بالتعليم من طلبة ومعلمين وباحثين وجميع قطاعات التعليم.وأفاد بأن المنصة تقدم معلومات متكاملة عن المؤشرات الخاصة بالتعليم والتدريب كافة، فيما يتعلق بالاختبارات التي تقدمها الهيئة، مثل: الاختبارات الوطنية والدولية أو اختبار التحصيل الدراسي أو القدرات وغيرها من الاختبارات، آملا أن تستكمل المنصة وتكون مرجعا أساسا للمعلومات والبيانات باللغتين العربية والإنجليزية للباحثين داخل المملكة وخارجها، مؤكدا اهتمام الهيئة بتوسيعها وتطويرها في قادم الأيام.
وأشار إلى أن المنصة ستكون متوافرة على موقع الهيئة الالكتروني للباحثين كافة، لا سيما أن بعض الباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا ينقصهم المرجع الأساس والموثوق للبيانات الخاصة بالمستوى التحصيلي ومستوى أداء منظومة التعليم بشكل عام، مفيدا بأن الهيئة تتكامل مع قطاعات التعليم كافة للتعاون على تطويرها مع مختلف الجهات بما فيهم وزارة التعليم.
وقال «إننا نعيش في عصر التحول الرقمي بكل أبعاده، والإفادة من هذه الثورة في التواصل مع المؤسسات التعليمية ومع الدارسين والباحثين على النطاق العالمي مهم جدا في هذه المرحلة، وبلا شك هذا جزء من سعي الهيئة إلى الإفادة من التطور التقني، خاصة في مجال المعلومات».
المنصة تحتوي على مؤشرات:
- نتائج الاختبارات الوطنية لعام 2018 و 2019 التي تقيس مدى إتقان الطلاب للمهارات والمعارف اللازمة أداء المدارس الثانوية في اختبارات القبول لمؤسسات التعليم العالي (اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي).
- نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة ( PISA) لعام 2018 الذي يقيس التحصيل في مجالات القراءة والعلوم والرياضيات للطلبة في عمر 15 عاما تقويم أداء عينة من المدارس الممثلة للتعليم العام بالمملكة، في ضوء معايير التقويم والتميز المدرسي.
- نتائج التيمز ( 2019 ،TIMSS 2019 ) التي تقيس التحصيل المعرفي لطلبة الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في الرياضيات والعلوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.