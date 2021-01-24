شكرا لقرائتكم خبر منصة تقدم معلومات متكاملة عن مؤشرات التعليم والتدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن المشاريع الاستراتيجية للتحول الرقمي والاستثمار في البيانات والمعلومات أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس منصة بيانات تقويم التعليم والتدريب Evaluation Data Platform ( ETEC-EDP) التي طورتها، وتحتوي على عدد من التقارير والمؤشرات والنتائج المتخصصة لتقويم التعليم والتدريب بالمملكة، وذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد العيسى، ورئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح العيسى أن المنصة ستتاح بشكل متكامل للباحثين والدارسين والمهتمين بالتعليم والتدريب كافة، وجاء إطلاقها متزامنا مع «اليوم الدولي للتعليم»، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم خدمات متنوعة للمهتمين بالتعليم من طلبة ومعلمين وباحثين وجميع قطاعات التعليم.

وأفاد بأن المنصة تقدم معلومات متكاملة عن المؤشرات الخاصة بالتعليم والتدريب كافة، فيما يتعلق بالاختبارات التي تقدمها الهيئة، مثل: الاختبارات الوطنية والدولية أو اختبار التحصيل الدراسي أو القدرات وغيرها من الاختبارات، آملا أن تستكمل المنصة وتكون مرجعا أساسا للمعلومات والبيانات باللغتين العربية والإنجليزية للباحثين داخل المملكة وخارجها، مؤكدا اهتمام الهيئة بتوسيعها وتطويرها في قادم الأيام.

وأشار إلى أن المنصة ستكون متوافرة على موقع الهيئة الالكتروني للباحثين كافة، لا سيما أن بعض الباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا ينقصهم المرجع الأساس والموثوق للبيانات الخاصة بالمستوى التحصيلي ومستوى أداء منظومة التعليم بشكل عام، مفيدا بأن الهيئة تتكامل مع قطاعات التعليم كافة للتعاون على تطويرها مع مختلف الجهات بما فيهم وزارة التعليم.

وقال «إننا نعيش في عصر التحول الرقمي بكل أبعاده، والإفادة من هذه الثورة في التواصل مع المؤسسات التعليمية ومع الدارسين والباحثين على النطاق العالمي مهم جدا في هذه المرحلة، وبلا شك هذا جزء من سعي الهيئة إلى الإفادة من التطور التقني، خاصة في مجال المعلومات».

المنصة تحتوي على مؤشرات: